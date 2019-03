BoekieBal Eindhoven: ook Wim Daniëls gaat met de voetjes van de vloer

EINDHOVEN - Waar het Boekenbal in Amsterdam de Boekenweek opende, wordt die in Eindhoven feestelijk afgesloten met het BoekieBal in Natlab. Uiteraard ontbreekt interviewer en schrijver Wim Daniëls niet, die hier ook host is van de maandelijkse Boekie Nights. Hij blikt vooruit.

Het thema is Madonna, de dresscode ‘glamour & glitter’, maar ‘sereen als een madonna’, of een Italiaanse zomerjurk mag ook. Wat trekt u aan?

,,Het moet wel iets opvallends zijn. Niet extravagant of buitensporig, maar het moet wel opvallen. Nu heb ik geen goedgevulde kledingkast, maar mijn zoon, die in Amsterdam woont, komt nog voor het weekend even naar huis. Het klinkt misschien wat raar, maar ik pleeg zijn kleren af te dragen. Misschien heeft hij onlangs nog iets opvallends gekocht dat ik nu even voor BoekieBal mag lenen.”

Welke muziek moeten ze draaien, voordat u gaat dansen? Madonna?

,,Ik ben iemand die heel graag danst en Madonna heeft zeker mooie dansmuziek gemaakt, zoals het nummer Vogue. Het BoekieBal biedt ook de gelegenheid tot dansen. Volop. Maar alleen met nummers van Madonna komen we er toch niet. Gelukkig zijn er legio geweldige dansnummers. Die zal de deejay van dienst wel meenemen, neem ik aan.”

Kunnen we veel literaire coryfeeën verwachten?

,,Tommy Wieringa en Johan Fretz zijn te gast en die worden beiden geïnterviewd. Tommy kwam ik bij de draaideur van het Boekenbal in Amsterdam afgelopen vrijdagavond nog tegen. Hij had zin in het Eindhovense Boekenbal, zei hij. Hij heeft zelfs een overnachting in Eindhoven geboekt, dus hij is er niet maar heel even. Tommy is een groot auteur, een stilist, en een van de bestverkochte schrijvers van het land. Onlangs schreef hij als NRC-columnist trouwens ook een geweldige column over de gruwel om iemand tot pispaaltje te maken. Die column wil ik hem wel laten voorlezen. Echt een heel rake tekst. En we spreken natuurlijk over het boek dat hij over zijn moeder heeft geschreven; dat past goed bij het thema van de Boekenweek: de moeder de vrouw.”

,,Op de komst van Johan Fretz verheug ik me ook zeer. Johan stuurde me toen hij nog een middelbare scholier was een keer een brief of een mailtje, waarin hij me een tekst voorlegde, met daarbij de vraag of het iets met hem kon worden als schrijver. Ik heb hem toen geantwoord dat veel schrijven en er commentaar op krijgen en daar open voor staan, de beste leerweg is. Het zat niet meer in mijn herinnering, maar Johan vertelde dat vorig jaar zelf een keer bij een boekenprogramma. Zijn boek ‘Onder de Paramariboom’, dat ook in belangrijke mate over zijn moeder gaat, is onlangs genomineerd voor een belangrijke prijs. Misschien heeft hij iets aan mijn advies van destijds gehad. En stadsdichteres Jessica Bartels, leest ongetwijfeld mooie poëzie voor over ‘de moeder de vrouw’.”

De Boekenweek: een feest of uitputtingsslag?

,,Een feest!”

Jessica Bartels heeft op verzoek van de kunstredactie van het ED een kort gedicht gemaakt. Gedurende de Boekenweek siert dat de gevel van de redactie in het Glasgebouw op Strijp S.

BoekieBal, zaterdag 30 maart, vanaf 20u in Natlab Eindhoven, entree 10 euro.