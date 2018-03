In deze boekenweek veert de verkoop op, maar in de rest van het jaar hebben veel boekhandels het zwaar. Van Piere in Eindhoven presteert echter bovengemiddeld goed.

EINDHOVEN - Ja, Nederlanders hebben vorig jaar weer meer nieuwe boeken gekocht. Voor het derde jaar op rij. Maar de omzetstijging in 2017 was maar één procent. ,,Dat houdt inderdaad niet over”, zegt Jan Verhagen, directeur van boekhandel Van Piere in Eindhoven, maar zijn winkel in de Nieuwe Emmasingel zit daar ‘wel wat boven’, en dus is hij content.

In 2008 donderde de boekenbranche in zoiets als een vrije val, allemaal te wijten aan de crisis. Sinds drie jaar kruipt de handel weer uit het dal, maar de aantallen van vóór de crisis worden nog lang niet gehaald. Verhagen: ,,Laatst vroeg ik aan een collega hoe het ging in zijn winkel en die antwoordde: 'wel goed eigenlijk, we hebben een kleine min, dus niet slecht.' Dat begreep ik niet zo goed, want als je minder verkoopt dan het jaar daarvoor, dan doe je toch iets niet goed!?”

Dé boekhandel

Hij begrijpt echter wel dat sommige boekhandelaren het zwaar hebben. ,,Wij zitten in Zuidoost-Brabant natuurlijk goed: de economie in Brainport floreert en daar profiteren wij ook van. Daar komt bij dat er hier in de regio niet zoveel brede boekwinkels zijn en Van Piere wordt beschouwd als dé boekhandel. Dat helpt allemaal. In andere regio’s is dat niet aan de orde.”

De grote boosdoener als het gaat om de matige cijfers bij veel boekhandels? ,,Tja, dat is het bekende internetbedrijf dat wij liever niet noemen…”, doelt Verhagen op Bol.com. ,,Maar, we maken de laatste tijd nogal eens mee dat een klant zijn mobiele telefoon onder onze neus drukt en vraagt: ‘hebben jullie dat boek op voorraad?’ Dat is de omgekeerde weg ja, en zegt veel over hoe de klanten ons zien. ‘Wij willen graag dat jullie blijven bestaan’, is dan hun boodschap.”

De flinke koffiehoek in de kelder van de winkel is noodzakelijk: ,,Omdat het zorgt dat er altijd leven is in de winkel, je dus nooit een stille omgeving binnenstapt, want dat vindt niemand aangenaam.” Ook de vele activiteiten die Van Piere elke week organiseert, zijn belangrijk. ,,Om klanten te binden ja, maar ook om te inspireren. Ik weet niet of dit de goede plek is voor deze opmerking, maar als ik moet kiezen tussen een advertentie in het ED of een lezing van een schrijver, kies ik voor het laatste. Want de mond-tot-mond-reclame die dat teweeg brengt, beschouw ik als essentieel – dát is de beste marketing.”

Fictie

Verhagen onderschrijft de landelijke trend dat fictie – en dan vooral Nederlandse literatuur - steeds minder wordt verkocht: ,,Landelijk en ook bij ons zit dat nu rond de dertig procent. Dat was ooit veel meer. Hoe dat te keren? Onder meer door scholen hier binnen te halen; zoals we onder andere doen met het Van Maerlant-project. Maar ook een bibliotheek heeft daar een rol in en onderschat niet de rol van ouders”, aldus Verhagen.