Books on Tour in Natlab: reizen die het leven een andere wending gaven

Jelle Brandt Corstius maakte reisreportages in verschillende delen van de wereld. Met zijn vader Hugo maakte hij geregeld fietstochten door Europa. Na zijn overlijden stapte hij op de fiets richting Zuid-Frankrijk met de urn van zijn vader in de bagage. Het resulteerde in het boek As in Tas . Ook schrijver Bas van Oort deed fietsend inspiratie op. Voor zijn boek Het wonder van Iowa doorkruiste hij verschillende staten van Amerika. Tijdens zijn reis kreeg hij een heel ander beeld van het land en zijn bewoners. Kunstenaar en ontdekkingsreiziger Melle Smets leefde voor zijn boek Snelwegen een maand onafgebroken op en langs de autoweg. Eerder ging hij liftend naar Ghana waar hij voor de terugreis van afgedankte onderdelen een nieuwe auto in elkaar sleutelde. Historicus Martijn van der Kooij presenteert op 23 mei zijn (reis)boek Alle dagen Libanon .

Het initiatief voor Books on Tour is van de Stichting Bevordering Lees- en Schrijfplezier (BLSP) die vorig jaar werd opgericht door De Vrije Uitgevers uit Amersfoort. De nieuwe stichting stelt zich met Books on Tour ten doel met een laagdrempelige mix van literatuur, kunst en muziek een nieuw publiek in contact te brengen met schrijvers, dichters en hun werk. De organisatie van Books on Tour in Eindhoven is een samenwerking met Van Piere, Natlab en de Bibliotheek. ,,Soms lijkt het alsof de boekenwereld zich alleen afspeelt in de Randstad”, zegt Diederik Samwel van BLSP, zelf ook schrijver. ,,Daar willen we graag verandering in brengen, door onze evenementen juist buiten de Randstad te organiseren.”



De eerste, goed bezochte Eindhovense editie van Books on Tour was in januari in de Bibliotheek en stond in het teken van Suriname.