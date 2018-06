Bovenzaal café De Rozenknop in Eindhoven vernoemd naar muzikant Ad van Meurs

De officiële inwijding van de Ad van Meurs Zaal (met als ondertitel ‘House of Songs’) vindt woensdagavond 27 juni plaats (aanvang 20.30 uur) in het café aan de Hoogstraat 59 . Ter gelegenheid van de naamswijziging worden songs van de Eindhovenaar, die in november op 64-jarige leeftijd overleed, ten gehore gebracht. Op het podium staan onder anderen zijn zoon Dylan, levenspartner Ankie Keultjes, Jeroen Kant, Martijn Kuijten en The Very Girls. Ook is onder meer een mini-documentaire te zien over het muzikale leven van Ad van Meurs, alias The Watchman.

De muzikant, songschrijver en icoon van de regionale muziekscene begon in 2012 samen met geestverwant Niek van de Klundert een wekelijks programma rondom het americana-genre in de bovenzaal van het café. ,,Na verloop van tijd trok Ad zich terug, maar hij bleef altijd betrokken”, aldus Van de Klundert. ,,Zo ook toen ik twee jaar geleden de Rozenknop overnam en er, zoals hij het noemde, er een echte muziekclub van maakte. Want die miste hij nog in Eindhoven.”

Regelmatig speelde Van Meurs in de Rozenknop ’nieuwe stijl’. Van de Klundert: ,,Hij nodigde muzikanten uit, dronk er vele Hoegaarden en vertelde vol trots over onze Rozenknop. En terecht zei hij onze, want als Ad mij in 2012 niet had gevraagd om elke woensdag een muziekprogramma te organiseren in de bovenzaal, hadden we de Rozenknop, zoals die nu is, niet gehad.” Mede om die reden, en om Ad van Meurs als muzikant te eren, wordt de bovenzaal naar hem vernoemd, aldus Van de Klundert.