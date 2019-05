‘Situatie gewijzigd’ van Theo Maassen: de blanke man heeft het óók niet makkelijk

‘Een boreale voorstelling voor een boreaal publiek’, zo noemde documentairemaakster en activiste Sunny Bergman de voorstelling, waar ze ‘verdrietig’ van werd.

Situatie gewijzigd van Theo Maassen, in een regie van zijn vaste Eindhovense rechterhand Martijn Bouwman, zou je met een beetje slechte wil inderdaad als een populistisch pamflet in de sfeer van Baudet & co kunnen lezen. En een feministisch manifest is het ook niet. Integendeel. Mannen zijn nu eenmaal niet gelijk aan vrouwen. Punt. Vrouwen zijn hooguit onderling gelijkwaardig.

Maassen speelt overtuigend en met hoge grapdichtheid een oversekste boze blanke man van 52, die tegenwoordig ‘wit’ wordt genoemd, maar ‘gebroken’ wit is eigenlijk beter. Die witte man is boos, net als de band Sleaford Mods, die via de speakers zijn show opwarmt, want die witte man is in deze ‘andere tijden’ in de verdrukking geraakt, en mag niet meer zeggen wat hij vindt. Maassen doet dat natuurlijk lekker wel, en roemt vrouwen (om hun vagina), hekelt hoofddoekjes en racisme (dat bestaat niet, want we zijn allemaal één ras: homo sapiens), en maakt zelfs een Allah-grapje.