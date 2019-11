Brabantse albums van JW Roy verschijnen op dubbel-lp

EINDHOVEN - De beide Brabantse albums van JW Roy komen begin volgend jaar uit op een vinyl-dubbelalbum. Het is de eerste lp-release voor ‘Laagstraat 443’ (verschenen in 2005) en ‘Ach, zalig man’ (2012).

Hij speelt tijdens de tournee nummers van de albums met zijn vrienden, gitarist Ruud van den Boogaard en producer/multi-instrumentalist Gabriël Peeters. Het album ‘Laagstraat 443’ werd bij Van den Boogaard thuis in Eindhoven opgenomen. Het was de eerste cd, waarop Roy in het Brabants zong. De plaat ‘Ach, zalig man’ bevat songs over de dorpen van de Acht Zaligheden. Rondom de release van het album en bijbehorend boek traden Roy, zijn band en acteur Frank Lammers op in deze Kempische plaatsen, waar veel (jeugd)herinneringen van de zanger liggen.

JW Roy debuteerde in 1997 met een Engelstalige plaat en zong vervolgens ook in het Brabants en Nederlands. Zijn twee meest recente americana-cd's zijn weer in het Engels.