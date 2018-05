Braziliaanse rockband Ego Kill Talent geeft exclusieve show in Eindhoven

Bassist en gitarist Theo van der Loo is een geboren Braziliaan met Eindhovense grootouders. Zijn vader woonde als jongen in Eindhoven en Van der Loo junior bracht er als kind veel van zijn vakanties door. Hij treeft met Ego Kill Talent voor het eerst op in de stad.

De Brazilianen maken intense, stevige rock die associaties oproept met grunge, stoner rock en het werk van bands als Foo Fighters, Queens of the Stone Age (QOTSA), Royal Blood en Faith No More. De groep toerde door Brazilië met Foo Fighters en QOTSA en speelde onder andere op festival Rock in Rio.

De groep begint in juni aan een Europese tournee met festivaloptredens tijdens onder andere Rock Am Ring (Duitsland), Download Festival (Parijs en Madrid) en Graspop Metal Meeting in België. Ego Kill Talent verzorgt tevens het voorprogramma van de Amerikaanse rockband Shinedown met onder meer shows in Groningen (Oosterpoort, 20 juni) en Amsterdam (de Melkweg, 21 juni).