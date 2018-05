Breakdancers The Ruggeds uit Eindhoven treden op voor miljoenenpubiek op Amerikaanse tv

Het tweede seizoen van de populaire reeks is in de periode januari-maart opgenomen in Los Angeles. The Ruggeds mogen nog niks verklappen over de uitslag. De eerste aflevering komt dinsdag op de Amerikaanse tv. Tijdens World Of Dance strijden de Eindhovenaren tegen twintig deelnemers uit de internationale danswereld. De hoofdprijs is 1 miljoen dollar. In de strijd om dit bedrag moeten de teams vier rondes overleven.