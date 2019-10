Britse comedy-legende Bill Bailey naar Muziekgebouw Eindhoven

EINDHOVEN - Hij is een van de bekendste comedians van het Verenigd Koninkrijk en maakt op zijn Europese tour ‘Larks in Transit’ drie tussenstops in Nederland, waarvan een in Eindhoven: Bill Bailey. Donderdag 31 oktober staat hij in het Muziekgebouw.

Wie op de BBC de tv-shows Never Mind the Buzzcocks, QI (met ook Stephen Fry) en Have I Got News For You volgde, zag hem talloze malen voorbij komen, en anders wel bij The Graham Norton Show: comedian Bill Bailey.

Bailey is een stand-upper met ook nog een muzikale gave. Hij genoot een klassieke muziekopleiding, maar speelt liever zelfbenoemde ‘vreemde muziek’, waaronder hilarische hommages aan Metallica en Kraftwerk , die hij ook gebruikt in zijn stand-up optredens.

De Brit (Bath, 1965) begon zijn carrière in de jaren tachtig. In 1998 kreeg hij zijn eigen show op de BBC, Is It Bill Bailey? Hij prijkte in de Engelse top tien van de honderd beste stand-upcomedians aller tijden.