Broers uit Aarle-Rixtel duiken met hun bands in muziek uit de ‘sixties’

Zanger Jan van Riet staat vier uur lang op legenda­risch Beatles-podium met twee Eindhoven­se bands

5 maart EINDHOVEN - Zanger Jan van Riet (71) verkeert in een prima conditie. Dat is ook wel nodig, want hij staat zaterdag 9 maart met twee verschillende bands maar liefst vier uur op het podium van de legendarische Cavern Club in Liverpool. ,,Een hele hijs”, zegt hij.