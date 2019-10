Buiten-de- tijdmuziek van componist Daan Manneke

Britse comedy-legende Bill Bailey naar Muziekge­bouw Eindhoven

22 oktober EINDHOVEN - Hij is een van de bekendste comedians van het Verenigd Koninkrijk en maakt op zijn Europese tour ‘Larks in Transit’ drie tussenstops in Nederland, waarvan een in Eindhoven: Bill Bailey. Donderdag 31 oktober staat hij in het Muziekgebouw.