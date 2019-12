Cabaretier Alex Klaasen beleefde in 2019 tweede ‘coming out’: ‘Als homo moet je nog steeds op je hoede zijn’

Achttien was hij, toen hij het vertelde aan zijn ouders, thuis in Veldhoven. Uitgerekend met Kerst. ,,Ik zat net op de Kleinkunstacademie in Amsterdam, en daar werd onderling heel persoonlijk gepraat. Ook over homoseksualiteit. Ik stelde mezelf een ultimatum: als ik met Kerst bij mijn ouders ben, heb ik het verteld voordat ik het huis verlaat. Hoe dat precies ging? Dat vertel ik in de voorstelling. Het was in elk geval doodeng, en nee, ze waren niet verrast. ‘Och, dat wisten we toch allang jongen’.”