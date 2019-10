Cellist Giovanni Sollima ‘is geniaal, en doet maffe dingen’

Nog onbekend in Nederland speelde de Italiaanse cellist en componist Giovanni Sollima in 2014 in Eindhoven eigen werk, een fluitende, stampende zaal was het gevolg. Voor veel luisteraars was het een ontdekking dat je als klassiek musicus een zaal zó kunt meeslepen, zó muziek kunt maken, dat je zó kun samenvallen met wat je speelt. Inmiddels is hij een gevestigde naam in Nederland. Vorig jaar kreeg Sollima zelfs de prestigieuze Anner Bijlsma Award uitgereikt, vanwege zijn 'uitzonderlijke verdienste voor de cello en het cellorepertoire'. Dit seizoen maakte Muziekgebouw Eindhoven hem tot 'Artist in residence'. Waarom? ,,Omdat hij zo'n ongelooflijk goed cellist is, zo inspirerend en authentiek", vat Jeroen Smits, programmeur van het Muziekgebouw zijn bewondering voor hem samen. Wie Giovanni Sollima zíet is niet direct onder de indruk. Hij is klein en smal, grijs en onopvallend, timide tegen onbekenden. Maar geef hem cello en strijkstok en hij verandert in een podiumpersoonlijkheid waar de passie vanaf spat. ,,De kracht van Sollima is dat hij zich in zijn spel en zijn muziekkeuze durft te laten leiden door zijn intuïtie", zegt Smits, die hem inmiddels redelijk goed kent ,,Hij speelt met hart en ziel en met zijn hele lijf. Hij is bovendien een vrije geest die totaal niet in hokjes denkt."