Christoph Prégardien zingt veerkrachtiger dan ooit

‘DOCfeed geeft hoop aan Brabantse filmmakers’

25 februari DOCfeed trok afgelopen weekend zo'n 3000 bezoekers naar het TAC in Eindhoven, waar tientallen documentaires uit de hele wereld te zien waren. Maar de grote klapper was de Brabantse herdersfilm ‘Schapenheld’. Het festival zit nog steeds in de lift en heeft de potentie uit te groeien tot ‘IDFA van het Zuiden’, maar dan waarschijnlijk wel op een andere locatie.