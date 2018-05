Club Salvador: pikante variétéshow met dosis rock-’n-roll in Parktheater

EINDHOVEN - Met nachtclubrevue 'Club Salvador', vrijdag 1 juni in het Parktheater, wil Quintijn 'Tigre Blanco' Lohman, 'iets totaal nieuws' neerzetten in het theater. ,,Explosies mogen helaas niet, bloot gelukkig wel.”

Ordinaire stripteases en ‘gedoe met komkommers’, daar heeft Quintijn Lohman weinig mee. De vrouwelijke artiesten op de burlesque-avonden in zijn Blue Collar Theater moeten wel stijl hebben. De ‘vintage’ nachtclubsfeer van deze happenings op Strijp-S moet dit weekend ook voelbaar zijn in het Parktheater tijdens Club Salvador. Een broeierige sfeer die herinnert aan de variété- en vaudevilleshows begin vorige eeuw: destijds een decadent antwoord van de 'rich & famous' op goedkope stripshows.

Burlesque heeft weliswaar een erotische lading, maar het is geen fetisj of porno, aldus Lohman. ,,Het gaat over het eren van het vrouwenlichaam, dat laagje voor laagje wordt afgepeld. Puur entertainment.”

Quintijn Lohman (1971) - woeste haardos, zwarte Dodge Ram Van, baasje van een imposante bullmastiff - is naast artistiek manager van Blue Collar voorman van 'gipsysoulrock'-bandTigre Blanco, met ook oud-muzikanten van reggaeband Beef. De dag na Club Salvador treedt de groep in het Parktheater voor het laatst op met voorstelling Het Tijgersnest, met ook burlesque-artiest Xarah Von Den Vielenregen. ,,Mensen zijn laaiend enthousiast. Maar er komt geen jong publiek. Een drama. Het theater is veel te formeel en te duur voor hen.”

Volledig scherm Quintijn Lohman en burlesque-artiest Xarah Von Den Vielenregen © Brendy Wijdeven

Met Parktheaterprogrammeur Mons de Goede zette hij daarom 'iets totaal nieuws' op. De Philipszaal wordt dit weekend omgetoverd tot 'black box' ,,We zetten de zaal helemaal naar onze hand, dat je niet meer weet waar voor en achter is. Ons podium is rond en staat in de zaal.” Het publiek kan staan, zitten aan tafels en stoelen of zelfs aan een bar hangen. Ondertussen kun je gewoon naar het toilet. ,,Hoe informeler, hoe beter.” Op het podium passeert een bonte stoet aan artiesten zoals dragqueens, een acrobaten-act met een oud-paaldanseres en gerenommeerde burlesque-artiesten als Laure Colette (Fr) en Tronicat (Dui), ondersteund door live-muziek van Lohman en toetsenist Roel Spanjers en flamenco-duo Jessica Achten en Tijn van der Sanden.

Meest gewaagde act van Club Salvador: The Death Do Part Us Danger Show: ,,Meestal zijn messenshows fake. Deze is echt. Een man gooit vlijmscherpe messen naar zijn vrouw, die op een schijf ronddraait.” Als het aan Lohman had gelegen was er nog meer spektakel te zien, met vuur en explosies. ,,Mag helaas niet.” Over een ‘hot rod’ (een showwagen) op het podium wordt nog getwijfeld.

Oh ja, misschien helpt het om jongeren te trekken, zegt Lohman met een knipoog: Club Salvador is alleen toegankelijk vanaf 16 jaar. ,,Maar als je neefje van vijftien per se wil komen mag dat ook wel, hoor.”

Club Salvador, 1 juni, 20.30u, Het Tijgersnest, zaterdag 2 juni, 20.30u Parktheater.