Come As Your Are: drie decennia Nederlandse gitaarmuziek in Effenaar Eindhoven

Rick de Leeuw, tegenwoordig woonachtig en vooral actief bij onze zuiderburen, was met zijn karakteristieke stemgeluid ruim twintig jaar lang voorman van een van de meest invloedrijke Nederlandstalige rockbands ooit: Tröckener Kecks. In 1980 was hij mede-oprichter van de groep waarmee hij de toon zette voor een hele lichting Nederlandstalige (punk)rock.

Met zijn nieuwe band is hij een van de acts op het alternatieve rockfestival Come As You Are-festival in de Effenaar. Op zijn setlist veel nieuw (solo)werk maar ook oude Kecks-klassiekers als Nu of Nooit en De Jacht (is mooier dan de vangst) en de enige hit van de band, het poppy Met hart en Ziel uit begin jaren negentig. De Leeuw leverde onlangs een nieuwe (solo)plaat af, Zonder omweg. In zijn huidige, vijfkoppige band spelen onder meer Jan Hautekiet (toetsen) en Axl Peleman (bas).