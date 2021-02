Componist Anthony Fiumara: ‘Corona biedt ook perspectief, niet alleen beperking’

Wat merkt een gevestigd componist van corona? ,,Niet veel”, zegt Anthony Fiumara, een van Nederlands succesvolste toonkunstenaars en voorvechter van een gezond muzikaal klimaat. ,,Ik blijf gelukkig aan het werk, maar er zijn veel collega’s waar ik me zorgen over maak.”

Er is in Nederland maar een handjevol componisten dat van het componeren kan leven en daar is Anthony Fiumara er één van. Wie denkt dat een componist iemand is die in alle afzondering op een zolderkamertje over volgekraste vellen muziekpapier zit gebogen, vergist zich deerlijk; een componist anno nu is uitgesproken communicatief. ,,De componisten die ik ken voelen verbinding met de wereld om hen heen, vertalen wat ze daarvan meekrijgen in hun muziek en treden actief naar buiten. Ze willen gehoord worden”, zegt Fiumara. Als je niet van je muziek kunt leven zegt dat overigens niet dat je geen goede componist bent, voegt hij toe. “Een icoon als Debussy kon dat ook niet.”

Ik ben bevoorrecht

Fiumara (Tilburg, 1968) is componist, musicoloog, hoofdvakdocent Compositie aan het Fontys Conservatorium in Tilburg en muziekjournalist. Wat merkt een gevestigd componist van corona? ,,Ik bevind me in de bevoorrechte positie dat ik er niet zoveel van merk. De meeste opdrachten zijn doorgegaan, en waar de ene onder invloed van corona wegviel, kwam er wel een andere voor in de plaats. Van Philharmonie Zuidnederland bijvoorbeeld kreeg ik een opdracht om een ‘coronaproof’ werk te schrijven.‘’

,,Maar over de generatie jonge componisten die ik momenteel lesgeef maak ik me zorgen. De school is dicht, er zijn geen optredens en weinig mogelijkheden tot samenwerking. Het resultaat van hun werk kan niet worden uitgevoerd tenzij via stream in klein verband, maar daar wordt niemand echt gelukkig van. Vorig jaar zijn er studenten afgestudeerd op basis van een portfolio! Moesten we als examencommissie partituren beoordelen zonder ze te kunnen horen!”

Je moet vlieguren maken

Het feit dat jonge componisten al een jaar geen afzetgebied hebben kan volgens Fiumara grote gevolgen hebben. ,,Zoals in ieder vak moet je vlieguren maken om ervaring op te doen en er goed in te worden. Corona staat de mogelijkheid tot uitproberen, tot feedback en tot vorming in de weg. Niet iedere beginnende componist is een topper of wordt beroemd, maar als beroepsgroep hebben we die rafelrand nodig, daar komt de inspiratie voor dat wat uiteindelijk beklijft vandaan. Die groep heeft het moeilijk.‘’

,,Ik vergelijk het met mode. Je hebt modeshows, op maat gemaakte mode en confectie. Weinig mensen zullen gaan dragen wat op de grote shows te zien is, maar uiteindelijk druppelt die creativiteit door naar de twee andere gebieden en maakt het verschil. En zo werkt het binnen de muziek ook. Gelukkig maar, het zou funest en ook heel saai zijn als dat niet zo was.”

Tussen schuifdeuren

Aan het begin van het coronajaar werd er veel op eigen initiatief gestreamd en lang niet alles had kwaliteit, erkent Fiumara. ,,Er zat veel bij wat het niveau van ‘tussen de schuifdeuren’ niet oversteeg. Maar gaandeweg corona is dat beter geworden. Er wordt meer gelet op presentatie en aankleding, de filmpjes zijn in veel opzichten professioneler geworden. Ik ben benieuwd wat er na corona van blijft hangen. Het noodgedwongen uitwijken naar minder traditionele podia biedt ook perspectief, niet alleen maar beperking.”

Fiumara pleit voor een meer duurzame en minder neoliberale kunstensector: ,,Corona legt bloot wat er fout gaat. De kleine, persoonlijke creativiteit wordt in de huidige maatschappij vermorzeld door het grote geld. Maar je hoeft niet per se mainstream te zijn om toch bestaansrecht te hebben als maker.”

Volledig scherm Fiumara: ,,Over de jonge generatie componisten maak ik me zorgen." © Beeld Werkt