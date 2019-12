Componist Sarah Neutkens: 'het oogt nogal stom als je in de stiltecoupé een melodie in je telefoon fluit’

Vaak suizen de melodieën en arrangementen door het brein van Sarah Neutkens. ,,Bijvoorbeeld als ik in de trein zit. Wanneer ik een idee krijg, ga ik even naar het toilet. Want het oogt nogal stom als je in de stiltecoupé een melodie in je telefoon fluit. Je wordt nou eenmaal geboren met deze afwijking, haha. Ik was ervan overtuigd dat ik in een popbandje terecht zou komen. Het was mijn droom iets met muziek te doen. Ik heb altijd dingen geschreven, maar nooit een goed popnummer.”