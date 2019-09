Conflicten verbeeld in Van Abbemuseum

In 1963, twee jaar nadat nazi-voorman Adolf Eichmann in Jeruzalem ter dood was veroordeeld, schreef Hannah Arendt in Eichmann in Jerusalem over haar controversiële filosofie De banaliteit van het kwaad. Daarin zet ze het logistieke brein van de Holocaust niet neer als een monster, maar als een onbeduidend mannetje dat door een verderfelijk systeem tot vreselijke daden werd gedreven. De halve wereld viel over de schrijfster/filosofe heen, maar Arendt, in 1975 overleden, maakte wel in een klap duidelijk dat er veel Eichman-achtigen zijn. En eigenlijk gaat het niet over hem, maar over onszelf.



In 1984 schildert Marlene Dumas een zelfportret: Het kwaad is banaal.