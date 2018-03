Corona-zaal TU/e: van canto tot hiphop

Ooit vonden hier de grote experimenten plaats van de faculteit Elektrotechniek. Alleen de oorspronkelijke lichtkoepel van het voormalige hogestromenlab zit er nog in, vandaar de naam van de prachtige nieuwe zaal: Corona. We bevinden ons in de krochten van het nieuwe culturele hart van de TU/e, in het voormalige Potentiaalgebouw, nu gebouw Luna. Vlakbij de grote Corona-zaal liggen ook nog oefenruimtes, end e twee kleinere zaaltjes Pulsar (muziek) en Orbit (dans). Op een verdieping hoger kregen de culturele verenigingen hun eigen 'kantoortuin'. De net geopende bar, de Hubble, vormt de overgang naar het cultureel gedeelte, en is tevens een soort theaterfoyer. Luna is ook het nieuwe podium van Studium Generale (SG), dat hier culturele evenementen organiseert als concerten en lezingen. ,,De akoestiek in Corona is wonderbaarlijk goed", zegt SG-hoofd Lucas Asselbergs, zelf ook muzikant. En met de geluidsisolatie zit het ook wel goed. ,,We hadden gisteravond nog de Canto ostinato hier, met naast harde ook heel zachte klanken, maar hiernaast was een symfonieorkest op volle kracht aan het repeteren. Daar hoorde je niks van."