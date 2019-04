Creatief met eeuwenoud Veldhovens hout

De nieuwste kern van de Veldhovense wijk Zilverackers bleek een schat aan archeologische vondsten te herbergen. Dat waren vooral waterputten, rond de veertig stuks maar liefst, van pakweg 800 vóór, tot ongeveer 1200 na Christus. Het gros van die putten was opgebouwd uit hout, dat onder waterniveau prima bewaard is gebleven. Wat daarbovenuit stak is (uiteraard) weggerot. Een deel van de vondsten is keurig in kaart gebracht en gedocumenteerd, maar de gemeente bleef zitten met honderden kilo’s antiek hout. Kunstenaars en vormgevers werd gevraagd er iets mee te doen en 64 gingen er metterdaad mee aan de slag. Het resultaat is nu tot 1 juli te zien in museum ’t Oude Slot op Hemelrijken 6 in Veldhoven. Het museum is open van woensdagen tot en met zondagen van 13 tot 17 uur.