Cultklassieker ‘Radio Bergeijk’ keert terug in de ether

In de nieuwe afleveringen bespreken Toon en Peer opnieuw het wel en wee van Bergeijk en haar bewoners. Ook technicus Tedje van Lieshout (gespeeld door Mat Wijn) is weer van de partij. Alleen verslaggeefster Lilian van Heeswijk (destijds gespeeld door Lies Visschedijk) is er niet meer bij. Lilian heeft een andere weg gekozen. ,,En dat respecteren wij", zo verklaart het presentatieduo. ,,Voor zover je een kuthoer kunt respecteren.”



Nieuwe rubrieken zijn ‘Zielenroerselen’ en ‘Komt mama nog?’. In laatstgenoemde rubriek komen kinderen aan het woord. Volgens Spoorenberg een mooi voorbeeld van hoe ‘Radio Bergeijk’ met de tijd is meegegaan. ,,Kinderen worden tegenwoordig serieus genomen. Toen wij jong waren was dat niet zo. Een kind kon een klap krijgen en een homp brood. En verder moesten ze de goot schoonmaken. Op een wankele ladder.”



Vanaf 27 augustus tot 27 september, en vanaf 29 oktober tot 29 november is ‘Radio Bergeijk’ wekelijks te horen in het hoorspelhalfuur en in ‘Nooit Meer Slapen’ op NPO Radio 1. Tevens is ‘Radio Bergeijk’ te beluisteren als podcast via vpro.nl/radiobergeijk, Apple Podcasts en Stitcher.