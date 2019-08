Cultuurbrief Eindhoven: Miljoen euro extra nodig voor cultuur

EINDHOVEN - Wil de kunst en cultuur in Eindhoven blijven bloeien, dan moet er jaarlijks minstens 1 miljoen euro bij. Dat stelt Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) in de donderdag verschenen Cultuurbrief.

Het gaat niet slecht met de kunst en cultuur in Eindhoven, zo maakt SCE duidelijk in de Concept Cultuurbrief 2021-2024. De stichting, die in opdracht van de gemeente cultureel Eindhoven subsidieert en adviseert, vindt wel dat er geld bij moet. ,,Extra investering in cultuur kan in de periode 2021-2024 niet uitblijven. Het is pure noodzaak zodat makers, inwoners, en de stad als geheel kunnen blijven floreren." Het budget van Cultuur Eindhoven is voor dit jaar 21.645.000 euro.

De extra gelden zijn vooral bedoeld om inwoners van Eindhoven te bereiken die nu nog amper of niet in aanraking komen met kunst en cultuur. ,,Het is wenselijk de komende jaren extra te investeren in het vergroten van actieve en passieve cultuurparticipatie in de wijken", aldus de SCE. Extra middelen zijn ook nodig om kleinere en middelgrote instellingen te helpen bij het voldoen aan de zogeheten Fair Practice Code. Door die verplichte regeling moeten artiesten en freelancers 'normaal' betaald worden en dat gaat flink wat meer kosten.

Atelierbeleid

Het wordt hoog tijd dat de gemeente werk maakt van een goed beleid op het gebied van cultureel vastgoed en atelierbeleid, zo valt verder te lezen in de Cultuurbrief. Met name voor de beeldende kunst en design is het aanbod van betaalbare werkruimtes een aandachtspunt. De bedoeling is dat de gemeente eind van dit jaar met een atelierplan komt. De stichting wil dat er dan gelijk werk wordt gemaakt van nieuwe expositieplekken, want daar is namelijk behoefte aan. Overigens zou Eindhoven ook werk moeten maken van beleid als het gaat om nieuwe kunstwerken in de openbare ruimte, want dat ontbreekt nog.

De stichting komt met een ander subsidiestelsel op de proppen; er komen drie meerjarige regelingen. Die verandering geeft instellingen, zoals bijvoorbeeld de Philharmonie Zuidnederland, de Dutch Design Week en het Parktheater, meer mogelijkheden om plannen beter uit te voeren.

Zichtbaar

De cultuur in Eindhoven moet veel beter zichtbaar worden gemaakt voor een grotere groep geïnteresseerden. ,,Als grootste kans om de culturele sector als geheel te versterken is een meerjarige investering in brede cultuurmarketing", zo meent de stichting.