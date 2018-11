Curator Van Abbe Eindhoven wordt directeur van Irish Museum of Modern Art

Fletcher werd geboren in Ierland, studeerde aan het Trinity College in Dublin en begon haar carrière in 1994 in The Douglas Hyde Gallery. ,,Ik voel me erg vereerd dat ik de kans krijg om directeur van het IMMA te worden. Van de andere kant zal het erg moeilijk zijn om het Van Abbemuseum te verlaten... Maar, vooruitblikkend, kan ik niet wachten om te zien wat we samen zouden kunnen doen.” IMMA in Dublin, begonnen in 1990, herbergt de National Collection met moderne en hedendaagse kunst, en beschikt over zo'n 3.500 kunstwerken van Ierse en internationale kunstenaars. In 2017 bezochten 489.000 mensen het museum, dat daarmee de zesde drukst bezochte gratis attractie van Ierland was.