Daan Schuurmans met liefdesduel op toneel in Speelhuis Helmond

Frank (Daan Schuurmans) komt thuis met de urn van zijn moeder. Zijn vrouw Katarina (Kirsten Mulder) heeft zin in een leuke avond, en hunkert tevens naar aandacht. Ze besluiten de onderburen uit te nodigen voor een borrel. Jenna (Astrid van Eck ) en Tomas (Rick Paul van Mulligen) zijn blij dat ze hun drukke gezinsleven voor een avond kunnen ontvluchten. Hoe later het wordt, hoe dreigender de conversatie. Totdat alles over de rand loopt, van de whisky tot de as van Franks moeder.



Mulder en Schuurmans werkten tussen 1999 tot 2002 eerder samen toen ze broer en zus speelden in dramaserie Westenwind. Schuurmans keerde met de eerste uitvoering van dit stuk in 2016 sinds lange tijd weer terug in het theater.

De vier acteurs spelen in een enorme glazen kooi met hellend vlak. Demonen wordt wel eens de moderne Who’s afraid of Virginia Woolf? genoemd. ,,Demonen is een stuk dat gaat over mensen die het goede en het slechte van het leven op de een of andere manier weten te ervaren en omarmen”, aldus regisseur Marcus Azzini. ,,Ze proberen het slechte in het leven niet te verbloemen of weg te poetsen maar weten het goede en het slechte naast elkaar te laten bestaan. De poging om ondanks elkaars demonen of slechte eigenschappen toch een weg te vinden om samen te blijven, is wat het stuk heel interessant maakt.”