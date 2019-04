Daito Manabe op STRP-festival in Eindhoven: Triomf van de techniek schitterend maar zielloos

quiz Internatio­na­le Dag van het Kinderboek leeft niet echt in Nederland: ‘Hier zijn het hele jaar door al veel activitei­ten’

2 april In Nederland kennen we de Kinderboekenweek, die ieder jaar eind oktober wordt gehouden. Maar elk jaar op 2 april vindt ook de Internationale Dag van het Kinderboek plaats. In tegenstelling tot de Kinderboekenweek een redelijk onbekend fenomeen, althans in Nederland.