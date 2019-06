Damon Albarn voor enige Nederlandse show naar Eindhoven

Momenteel werkt de Engelse zanger, liedjesschrijver en producent in IJsland aan een nieuwe creatie; The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows . Vergezeld door een groep muzikanten en met speciaal voor dit stuk opgenomen visuals doet hij donderdag 21 mei Muziekgebouw Eindhoven aan.

Voor The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows zoekt Albarn opnieuw de samenwerking met de Duitse dirigent en arrangeur André de Ridder, met wie hij eerder o.a. het album Dr Dee maakte en Plastic Beach (Gorillaz). De Ridder was in het seizoen 2011/2012 Artist In Residence van Muziekgebouw Eindhoven en creëerde cross-overs met onder meer Jonny Greenwood (Radiohead), Richard Reed Parry (The Arcade Fire), Bryce Dessner (The National) en Efterklang.