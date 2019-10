Daniël Lohues en Holland Baroque in Speelhuis in Helmond: Op fietse met Bach

Een klein jaar geleden kondigde hij in deze krant een tour met een rockband aan, komende weken is songwriter Daniël Lohues te vinden in een programma rond barokcomponist Johann Sebastian Bach. Over de rocktournee zei hij toen: ,,Het wordt hard. Je gaat niks meekrijgen van de teksten, want de gitaren gaan daar overheen. Ik ga tijdens de optredens geen verhalen vertellen, we spelen niet in de theaters, dus er zijn alleen staanplaatsen. Er wordt bier gedronken en de zaal is donker en klam." En over Bach: ,,Bachs muziek zit heel knap in elkaar. Alles klopt. En ze is ook nog heel mooi, diep en spiritueel. Hoe je zijn muziek ook uitvoert, langzaam of snel, zwaar of licht, ze blijft overeind." Rock en barok, het zijn twee verschillende werelden, ze zijn verenigd in de persoon van Lohues, bekend als (film)componist, singer-songwriter, bandleider, gitarist, organist, pianist en schrijver. Ze hadden een klik, Lohues en Holland Baroque, in de personen van klaveciniste/organiste Tineke en violiste Judith Steenbrink. De zussen zagen meerdere voorstellingen van Lohues, Bach bleek een gemeenschappelijk liefde. ,,Dagenlang hebben we gepraat. Het was heerlijk om verhalen met elkaar uit te wisselen. In het werk van Daniël konden wij duidelijk horen dat hij helemaal weg is van Bach. Er zijn zoveel verwijzingen in zijn teksten en melodieën. Al pratend kwamen we tot een programma. Daniël heeft nieuwe liedjes geschreven waar wij voor dit concert passende begeleidingen bij hebben gemaakt. Ook spelen we een paar oudere nummers van hem. Deze avond gaat over wat muziek met je doet. Dat je er zo verschrikkelijk van kan houden. En natuurlijk spelen we ook Bach", aldus Tineke Steenbrink.