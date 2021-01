De adembenemende werken van We Make Carpets gebundeld

Het is eigenlijk elf jaar, maar het tweede lustrum vieren klinkt veel beter en dus brengen ze bij dat jubileum een fiks boek uit. We Make Carpets, het Amsterdams/Eindhovens collectief maakt met eindeloos veel talent en geduld altijd de mooiste tapijten. Met alledaagse materialen.

De eerste, in oktober 2009 gemaakt tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven, die leek nog het meest op een echt tapijt. Met in het bos gevonden eikeltjes, takjes, dennenappels, bladeren en plukjes mos, maakten ze een rechthoekig kunstwerk van ruim twee vierkante meter. En met die ‘Forest Carpet’ was de toon gezet. Sindsdien maakt het collectief in alle uithoeken van de wereld installaties. Want ‘vloerkleden’, dat zijn het niet. Nooit geweest ook, ondanks de naam van het trio.

Verbluffende kunstwerken

De Amsterdammers Marcia Nolten en Bob Waardenburg, plus Eindhovenaar Stijn van der Vleuten vormen sinds die DDW het gelegenheidsgezelschap We Make Carpets. De drie dertigers zijn ontwerpers en kruipen op gezette tijden - al dan niet in opdracht - bij elkaar om weer een verbluffend kunstwerk te maken. Want verbluffend zijn ze, de soms ultrakleine, maar vaak juist tientallen meters grote kunstwerken. Gemaakt van alledaagse materialen als rietjes, zaden, paperclips, potloden of wasknijpers.

En met geduld dat grenst aan een Boeddhistische inslag worden de materialen door de drie - in perfecte harmonie - uitgelegd op een vloer of opgehangen aan een muur. Om na een paar dagen of weken weer te worden ontmanteld, want de installaties van het trio zijn vrijwel altijd tijdelijk.

Nu heel vaak gevraagd

In 2014 had het drietal een indrukwekkende overzichtstentoonstelling bij MU in Eindhoven en dat eerste lustrum werd luister bijgezet door een publicatie waarin de tot dan toe gemaakte tapijten waren opgenomen. Van der Vleuten: ,,En nu dus de tweede uitgave, waarin naast veel beeldmateriaal ook teksten zijn opgenomen van mensen die betrokken waren bij de diverse carpets”, aldus Van der Vleuten.

Maakte het collectief eerst vooral op eigen initiatief werken, nu worden ze heel vaak gevraagd, door instanties in binnen- en buitenland, tot aan Montreal en Abu Dhabi aan toe. Het is bijna niet voor te stellen, maar de drie werken nog altijd zonder tekening of uitgewerkt plan. ,,Om het voor onszelf ook spannend te houden. We kiezen op basis van de locatie een of meerdere materialen en dan begint een van ons, en de andere twee sluiten aan. Inmiddels zijn we zo goed op elkaar ingewerkt dat dat vrijwel altijd vlekkeloos verloopt.”

Soms blessures

Neemt niet weg dat het ingespannen leggen - dat soms dagen duurt - heel wat vraagt van de makers: ,,Marcia heeft na het werk met de bakstenen in Eindhoven heel lang last gehad van haar onderarmen en ik kreeg in Melbourne een tennisarm van het kitten op de muur.”

En ja, soms zijn ze uitgeput en maken daardoor wel eens fouten, maar: ,,Onze groepsdynamiek verandert steeds tijdens het maken. Zit er iemand stuk, dan pakt de ander het over, dat loopt goed door, de taken wisselen steeds.”

‘We Make Carpets - Site-specific Work’. Lecturis, Eindhoven. ISBN 978-94-6226-385-7.

Volledig scherm Pencil Carpet, van We Make Carpets in 2017, Jeruzalem, Israël. © Tomek Dersu Aaron