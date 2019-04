‘De Blauwe Maagd’ van regisseur Tim Klok uit Nuenen wint publieksprijs op filmfestival, Bokma is ‘Beste Acteur’

Op het festival viel de film op door zijn ‘schaal, ambitie en emotionele ontknoping’, wat het publiek beloonde met de prijs voor beste korte Nederlandse film. Pierre Bokma kreeg voor zijn hoofdrol als Thomas de vakjuryprijs voor beste Nederlandse acteur.



De eerste editie van het International Short Film Festival in Middelburg telde 43 films, geselecteerd uit zo'n 500 inzendingen. Regisseur Tim Klok, scenarist Joeri Pruys en actrice Sytske van der Ster namen in Zeeland de prijzen in ontvangst.



Het sprookjesachtige ‘De Blauwe Maagd’ speelt zich af in de jaren zestig in Zuid-Frankrijk en kent een ontknoping op de top van de Mont Ventoux.