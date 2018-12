De Brabantse mens van Gerardus van Mol bij Pennings Foundation in Eindhoven

Nog altijd brengt zijn dochter Anja vrijwel elke week een fotorolletje naar het Kruidvat. En neemt een stapeltje afdrukken mee terug. Terug naar vader, Gerardus van Mol. Die is 90, maar kan het fotograferen niet laten. Voor het eerst krijgt de productieve amateurfotograaf een grote overzichtstentoonstelling. Bij Pennings opent zaterdag Brabant wereldwijd - de fotografie van Gerardus van Mol. En tegelijk verschijnt er een boek over het werk van de Eindhovenaar, net als de expositie samengesteld door historicus Jac. Biemans. Het huis van Van Mol in Bennekel-Oost hangt en staat vol met zijn foto’s en prijzen; heel veel prijzen. Van fotowedstrijden die hij won, in alle uithoeken van de wereld. Veel zwart-wit foto’s, originele drukken hangen aan de wanden: ,,Die heb ik allemaal zelf ontwikkeld en afgedrukt. Hier, in ‘t keukentje. Met schotten de boel extra donker maken of wachten tot het nacht was. Moest het altijd wel vragen aan de vrouw hè, of het mocht...” Gevraagd naar welke film hij gebruikte, geeft Van Mol zonder enige aarzeling antwoord: ,,Ilford, FE4, 22 din.” Wat zo’n rolletje kostte, in zijn tijd? ,,Pfoe, een paar guldens toch wel.” Kleurenfilm bracht hij weg, naar een ontwikkelcentrale: ,,Nooit zelf gedaan, nee, veel teveel werk.” Waarom die voorkeur voor zwart-witfotografie? ,,Dat is een stuk rustiger hè, en ik vond het fijn omdat ik ze zelf kon afwerken. Dan kun je het beeld meer sturen, bijvoorbeeld door delen door te drukken of juist tegen te houden; daar wordt een foto alleen maar beter van.” Het gaat nog verder, vertelt dochter Anja: ,,Ik herinner me dat vader avonden lang bezig was met een viltstift de zijkanten van de foto zwart te kleuren. Dat klopt, hè pa?” Die knikt: ,,Ik vind die witte randen te scherp, niet mooi. In zwart vallen ze minder op en ook dat komt de foto ten goede.”

Autodidact

Dat ontwikkelen, afdrukken, vergroten en sowieso het fotograferen, hij heeft het zichzelf aangeleerd. ,,Ik heb in de begintijd wel wat schriftelijke lessen gehad want je moet natuurlijk wel iets weten van diafragma en zo, maar verder niet”, zegt hij, bijna verontschuldigend. Hij is zijn analoge camera’s trouw; heeft zich nooit gewaagd aan digitale fotografie. ,,Dat heeft alleen zin als je een computer hebt, en die heb ik niet.” Favoriete onderwerpen zijn Brabantse mensen, sport en de natuur. ,,Portretten kon ik fijn doen met de Mamiya-camera (met dubbele lens). Dikwijls met een statief, dat kon ook bijna niet anders met zo’n zware camera. Andere onderwerpen deed ik met de Rolleicord, later een Canon.” Wat zijn beste kleurenfoto is, was de vraag en Van Mol vraagt aan zijn dochter de grote dressoirkast eens open te trekken: tientallen, enorme fotoboeken en evenzoveel dozen vol foto’s komen dan tevoorschijn. Keurig gerubriceerd en met prachtig schoonschrift op de rug geschreven wat er in zit. Welke doos?, vraagt dochter Anja. De fotograaf kiest voor Teun Gijssen. Ietwat omzichtig bladert Van Mol vervolgens door de foto’s van de bijzondere schilder, tot die ene: waar de kunstenaar uit buurtschap Riel op zijn fiets voorbij flitst, een schilderij onder de arm, bakje met kwasten en verf op de bagagedrager en zijn flinke witte baard wapperend in de wind. ,,Jammer is wel dat hij zijn jas binnenstebuiten had gekeerd. Die buitenkant zal vol verfvlekken, dat zag er goed uit. Nu is de jas eigenlijk te mooi.” Hij heeft Gijssen zo’n dertig jaar gekend en ja, dat scheelt in hoe je mensen kunt fotograferen. ,,Nogal. Als je iemand door en door kent, dan vertrouwen ze jou. Kun je ze bepaalde dingen laten doen. Teun deed álles wat ik hem vroeg.” Dus ook toen Van Mol besloot dat de haren van de kunstenaar wel ‘iets’ konden gebruiken, spuugde hij wat in zijn handen en maakte wonderlijke pieken in het haar van Gijssen: ,,Gaf ‘ie niks om.”

Kruisbeeld

Zijn beste zwart-wit is Go to heaven, daar hoeft hij niet lang over na te denken. Het is een indrukwekkende foto van een man op zijn sterfbed en diens vrouw die - rozenkrans in de hand - hem bijstaat. Het gaat om Sjo de Bresser-van de Pol (1902-1978) en Marinus de Bresser (1895-1978). Die woonden in een tamelijk vervallen boerderijtje met hun twee koeien en flink wat kippen, even buiten Best. Van Mol kijkt wat peinzend naar de foto: ,,Ik heb er een paar moeten maken met de Rolleicord, met een flinke belichtingstijd ook, een halve seconde. Met diafragma 5.6.” Stil. En dan: ,,Is geen verkeerde foto, toch? Zie je trouwens dat kruisbeeld aan de muur? Dat was van luciferdoosjes gemaakt. Tja.” Ook het echtpaar De Bresser heeft hij tientallen jaren gekend: ,,Ik heb een tijdlang zelfs een dagboek bijgehouden over die twee. Waarom? Omdat het zulke bijzondere mensen waren. Die leefden nog zo’n beetje in de 19e eeuw hè. Heel speciaal. Die kom je nu niet meer tegen denk ik zo.” Ja, films heeft hij ook gemaakt. ,,Super-8, leuk om te doen, vooral familie en de natuur ook wel. Maar het was toch eerst en vooral fotografie waar ik me mee bezig heb gehouden. Hoeveel foto’s ik tot nu heb gemaakt? Pfoe, dat zit toch wel boven de 10.000 schat ik.” En hij maakt nog elke week foto’s. Gevraagd naar het meest recente exemplaar laat hij een relatief kleine foto zien van een bosje in een vijver, volgepoept door aalscholvers. ,,Dat is hier in de buurt hè, in Gestel, daar kan ik tenminste komen met mijn scootmobiel. En dan neem ik altijd mijn Kodakje mee.”