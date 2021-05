De horror van wapperende gordijnen

„Toen ik dertien was heb ik ooit gedroomd over wapperende gordijnen”, zegt Lilia Scheerder. „Dat was echt een nachtmerrie. Nog steeds droom ik vaak over huizen en gebouwen waar iets mee aan de hand is. Dat speelt mee in mijn keuze om een film te maken waarin een kamer optreedt als een kwaadaardige entiteit.”

Gek gemaakt

In die kamer zijn twee bewoners, gespeeld door Johnny Mirer en Meis (bekend van Bagdaddy), die elk in een eigen tijdlijn leven. Ze kennen elkaar niet en komen elkaar niet tegen. Ze bevinden zich nooit tegelijkertijd in de kamer. Maar allebei worden ze gek gemaakt door de ruimte waar ze zich in bevinden. Dat is te zien aan een tafelblad waar diepe krassen van een vork in staan, alsof de tanden er al maanden achter elkaar in dezelfde obsessieve beweging overheen gehaald zijn. Scheerder ontwerpt momenteel de wanden van de kamer, die zowel het gemoed van de ruimte als van die twee mensen weerspiegelen.

„De kamer is het derde personage. Het gegeven komt voort uit het isolement waar we sinds vorig jaar maart in teruggeworpen werden. Corona is ook de directe aanleiding geweest om een film te maken. Ik ben vijftien jaar actief geweest als beeldend kunstenaar en performer, maar heb altijd liefde voor film gehad. Toen optredens vorig jaar niet meer mogelijk waren, ben ik begonnen met het maken van videoclips. Ik wilde niet de camera op mijn toet richten, maar het medium gebruiken voor een verhaal.”

Volledig scherm Beeld voor de film 'Living Room' van Lilia Scheerder. © Lilia Scheerder

Samenspel beeld en geluid

Scheerder put inspiratie uit haar eigen nachtmerries. Voor haar grafische werk, maar dus ook voor ‘Living Room’. „Ik ben op zoek gegaan naar een manier om ze in film te verwerken. Daarin speelt mijn fascinatie voor stille film een belangrijke rol. Het medium is verre van achterhaald. Het is een samenspel van beeld en geluid. Stilte kan ook onderdeel zijn van een gesproken film, zoals in ‘2001, A Space Odyssey’ van Stanley Kubrick. En een film als ‘The Fall of the House of Usher’ uit 1928, waar Luis Buñuel aan heeft meegewerkt, is zo beklemmend dat ik er nauwelijks naar kan kijken, terwijl ik toch een liefhebber van horror ben.”

Sterke performer

Voor de twee personages heeft ze mensen gekozen die ze goed kent, en die een krachtige podiumpersoonlijkheid hebben. Johnny Mirer kent ze van Carte Blanche, waar ze allebei aan verbonden zijn. Daar vinden ook de opnamen plaats. „De keuze voor hem was logisch. Hij heeft meegedacht over het scenario, en hij is betrokken bij de reeks voorstellingen rond stukken van Shakespeare, onder meer bij ‘Henry V’ die Carte Blanche de vorm van een stille film geeft. Meis is een sterke muzikaal performer, en ze wilde altijd eens iets met acteren doen. Overigens de muziek het vierde personage. Daarvoor heb ik Nÿland gevraagd, een Nijmegenaar die net als ik gefascineerd is door nachtmerries.”

‘Living Room’ moet begin volgend jaar uitkomen. Meer informatie: www.liliascheerder.nl

