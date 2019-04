‘(De)Humanize’: expat-theater over noodzaak van imperfectie in Pand P Eindhoven

Band Beryl Anne speelt ‘thuiswed­strijd’ in Rozenknop­je Eindhoven

15 april EINDHOVEN - Anne den Boer, geboren en getogen in Eindhoven, speelt woensdag 17 april met haar vierkoppige band Beryl Anne in het Rozenknopje in Eindhoven. De groep maakt melodische pop met een licht ‘eighties’-smaakje.