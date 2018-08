De oerdriften in de mens: wereldpremière La Fura dels Baus in Parktheater

Wat gebeurt hier nu eigenlijk? Voor je als bezoeker hier een bevredigend antwoord op hebt, is ‘theatervoorstelling’ Manes alweer voorbij. Is het verwondering, wellust, woede of irritatie wat je voelt? Eén ding is zeker: Manes is anders dan alles wat je kent op theatergebied en nauwelijks te omschrijven: je moet het ondergaan.