De schoonheid en humor in wetenschap met Spinvis, eerste ‘artist in residence’ van TU Eindhoven

Dit najaar kunnen 25 (bèta)studenten van de TU/e op ontdekkingstocht met de avontuurlijke Nederlandstalige muzikant en kunstenaar Spinvis (Erik de Jong). Hij is de eerste ‘artist in residence’ op de TU/e en leidt ‘Expeditie Spinvis’. Hij geeft workshops in de TU/e innovation Space. De insteek hiervan is de zoektocht naar de schoonheid in wetenschap.



Op 9 oktober is er op de TU/e in samenwerking met Studium Generale een gratis toegankelijke talkshow en een interview met Spinvis over ‘Expeditie Spinvis’.