De stijl van Arno Kantelberg uit Gemert: Nauwkeurig en ietwat hoogdravend

De uit Gemert afkomstige Arno Kantelberg schreef over hoe dertig schrijvers in Nederland zich kleden. Dat heeft een amusant boekje opgeleverd.

Je moet ervan houden, schrijvers en kleding, en dan ook nog eens alleen mannelijke schrijvers en hun kledingstijl. Want Arno Kantelberg, de 'Stijlpastoor des vaderlands,' buigt zich in De stijl van de schrijver met humor en kennis van zaken over de garderobe en accessoires van dertig Nederlandse en Vlaamse auteurs. Minibiografieën, die lekker weglezen in de trein of voor het slapen gaan.

Kantelberg is hoofdredacteur van het magazine Esquire. Daarnaast geeft hij in Volkskrant Magazine wekelijks op droge en humoristische wijze stijladvies aan bekende Nederlanders. In 2016 schreef hij Man op zijn best, de gids om het kleedgedrag van de Nederlandse man te verbeteren.

Door de ogen van Kantelberg zien we onder andere dat er niet veel schrijvers zijn die zich daadwerkelijk kleden zoals ze zijn, zoals Adriaan van Dis dat wel doet; 'Elegant, hoogdravend, evocatief. Kortom, een stylist.' Bij andere schrijvers zien we hoe kleding bijdraagt aan een imago. Zo schrijft Kantelberg: 'Het is even zoeken, maar in het grote grijze streepjes-pak op de foto hiernaast zit wel degelijk de beroemde schrijver Arnon Grunberg verstopt.' Op de foto zien we Grunberg, in inderdaad een zeer ruim gegoten streepjespak. De gestreepte blouse zonder stropdas net genoeg opengeknoopt om de quasi nonchalante look te versterken. Grunberg lijkt een knaapje, dat stiekem het pak van zijn vader aantrok, vindt Kantelberg. Misschien blijft hij daarom wel altijd zo jongensachtig, en daarmee ook het enfant terrible van de Nederlandse literatuur.

Leuk zijn al de verhalen achter de kleding, en achter de schrijver. Interessant voor de lezer die graag weet hoe Ilja Pfeijffer aan zijn sik en manen kwam. Hoe Jan Siebelink transformeerde van een leraar (trui, jack, snor, gedekt kapsel) naar 'een gesoigneerde heer met feestelijke accenten' en Jan Wolkers in het tweede deel van zijn leven uit te tekenen was in zijn spijkerbroek en zijn sweater met het witte logo van de University of Missouri, vergelijkbaar met Hemingway. 'Wolkers en Hemingway hadden ook hetzelfde forse postuur, dezelfde masculiene présence.'

Demi-saison

De schrijfstijl van Kantelberg past bij zijn garderobe. En bij zijn onderwerpkeuze. Kleurrijk, levendig, hoogdravend en tegelijkertijd heel precies. Het boekje leest niet heel makkelijk en dat komt vooral door de woordkeuze en vele citaten. Met woorden als 'evocatief, demi-saison, faux pas, teer gemaniëreerd,' gaat hij toch wel uit van een zekere voorkennis en leesgierigheid bij de lezer. Als schrijver lijkt hij plezier te hebben in zijn onderwerp en in het schrijven zelf. Een zin als 'Al van jongs af was Charles Edgar du Perron knappe kleren gewend' zou net zo goed de eerste zin van een roman kunnen zijn.

Jammer dat Kantelberg van zichzelf vindt dat hij te weinig kaas gegeten heeft van vrouwenmode om ook over schrijfsters een vergelijkbaar boek te schrijven. Mocht het zover komen, dan houd ik me aanbevolen; als lezeres en schrijfster.