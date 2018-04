Oude voorstel­ling Matthijs Rümke opnieuw op de planken

18 april Maas Theater en Dans brengt een oud stuk van Matthijs Rümke (1954-2015) opnieuw op de planken. Een eerbetoon. Rümke werd in 2005 artistiek directeur bij Het Zuidelijk Toneel, toen nog in Eindhoven gevestigd. De voorstelling is zondag in Eindhoven te zien.