De verhalende maquettes van Florian de Visser in het TAC Eindhoven

Verhalen moeten ze vertellen, de maquettes van Florian de Visser (1983). En die moeten bij voorkeur in de publieke ruimte staan, want daar worden ze gezien door veel mensen. Nu heeft hij voor het eerst sinds 2015 weer eens een expositie met een dak erboven; vanaf 17 januari toont hij verschillende installaties in het TAC. Die installaties verhalen dit keer over toerisme, want dat boeit hem namelijk mateloos. ,,Dat fascineert me inderdaad enorm en dan vooral toerisme dat begint te wringen. Zoals nu in Amsterdam, waar de echte Amsterdammers werkelijk een bloedhekel beginnen te krijgen aan die massa toeristen; dat loopt een beetje uit de hand. Ik begrijp dat, maar ik bedacht me tegelijkertijd ook dat het misschien juist aardig kan zijn als je op die plekken als een soort cultuurtoerist naar het toerisme kijkt.”