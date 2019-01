De Wieger in Deurne toont de mooiste modernisten uit haar collectie: Wie is de mooiste modernist?

De gekozen thema's - landschap, stadsgezicht, stilleven, portret/figuur, abstractie - zijn niet erg verrassend. De combinaties daarbinnen zijn dat wel, want werken in verschillende stijlen gaan hier de dialoog met elkaar aan. Grote namen als Jacoba van Heemskerck, Leo Gestel, Jan Sluijters en Charley Toorop ontmoeten minder bekende tijdgenoten. Ooit gehoord van Thijs Rinsema of Douwe van der Zweep? Zij delven in de tentoonstelling echter geenszins het onderspit. Conservator Lex van de Haterd: ,,Sterker nog, er is ook werk van Gestel en Sluijters weggelaten." Een betrekkelijk eerlijke verkiezing dus tot mooiste modernist.