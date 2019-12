Deelder populair op Eindhovense kussensloop

Column Kunstenaar Panamaren­ko en de verwonde­ring

10:00 Praten met een kunstenaar doe ik met de man of vrouw alleen. Omdat je dan echt een gesprek kunt voeren, zonder last te hebben van ruis, want dat leidt alleen maar af. Voorlichters erbij? Vergeet het maar, want dan blijft er van een waarachtig gesprek dikwijls weinig over. Galeriehouder of concertgebouwdirecteur erbij? Nee.