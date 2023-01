Designer Ilse Meulendijks (31) wil niet weg uit Eindhoven: ‘In Amsterdam is alles zo gedefinieerd’

Onderzoeker, grafisch vormgever, uitgever, hoofd van het Masterprogramma van Design Academy Eindhoven; een greep uit het werk van de Eindhovense ontwerper Ilse Meulendijks.

‘Graphic design for social progress’, daar staat jouw Studio Juxta voor. Hoe kwam je daarbij?

,,Tijdens mijn studie aan de Design Academy Eindhoven en in de opleiding in mode daarvoor, merkte ik dat ik graag verbindingen leg. Bijvoorbeeld: grafisch vormgeven, boeken uitgeven, onderzoek doen en met zachte materialen werken. Daarbij leg ik meer nadruk op het proces dan op het eindresultaat en vind ik de antropologische en sociologische inslag in mijn werk heel belangrijk.”

,,Ik zie mezelf meer als een onderzoeker die constant vanuit een bepaalde fascinatie start, en wil een wereld dan helemaal onderzoeken. Bijvoorbeeld de wereld van boekbinden, uitgeven, een orangerie in de stad starten of radioshows maken.”

Waar ben je nu bijvoorbeeld mee bezig?

,,Sinds vorig jaar heb ik er een vaste baan bij, bij Design Academy Eindhoven als hoofd van het Masterprogramma en lid van het managementteam. Ik draag zorg voor de organisatie achter het masteronderwijs en ik breng mensen bij elkaar.”

,,Daarnaast heb ik mijn eigen studio, maar ik merk dat ik daar wat los van wil komen. Toen ik net afgestudeerd was, vond ik het belangrijk om mijn werk als grafisch vormgever in een studio vast te leggen. Nu, vijf jaar later, ben ik wat volwassener in mijn praktijk en zie ik de gemene deler in mijn projecten: het begint altijd met een vraag die ik wil onderzoeken. Op welk gebied dan ook.”

Waarom is deze regio aantrekkelijk voor jou om in te werken?

,,Tijdens en na mijn afstuderen was ik deels in Griekenland, want ik had een online platform opgezet voor boekbinders en -drukkerijen in Athene. Ik wilde op een andere manier naar Europa kijken en de verbintenis tussen Nederland en Griekenland laten zien. Nederland is grafisch heel sterk en in Griekenland zijn veel boekbinders en -drukkerijen. Daarna heb ik veel mooie projecten gedaan in Athene, waaronder een uitgeverij opzetten met Anna van den Berg.”

,,Ik merkte wel dat ik me daar als Dutch designer moest profileren en ik voelde me wat begrensd om me vrij te ontwikkelen. Dus kwam ik terug naar Eindhoven, waar veel mensen blijven hangen na de academie. Ik kom oorspronkelijk uit Tilburg en zie dat die basis van techniek en ambacht echt iets Brabants is. Of het nou Philips of de textielindustrie is; dat is zo’n fijne basis om vanuit te vertrekken. Er zit een bepaalde nuchterheid in. Hard werken en wat weemoed voor mij. In Amsterdam is alles zo gedefinieerd, daar hou ik niet van.”

Hoe ziet jouw ideale toekomst eruit?

,,Ik heb veel dromen. Ik zit nu in een studiefase, dan neem ik veel informatie in me op, als een spons. Ik wil graag een studie doen, vind het heel belangrijk dat ik me blijf ontwikkelen. Daarom doe ik dit werk ook. Nu ik bij de academie werk, merk ik dat ik best wat projecten naast elkaar kan doen.”

,,Ik werk bij de academie, doe mijn onderzoeksprojecten, werk in opdracht, want ik kan niet van lucht leven, en probeer dat allemaal samen te brengen. Soms begin ik met een vraag, maar weet ik nog niet waar het naar toegaat. Maar dat geeft niet, zo lang het vanuit mijn interesse is, komt het altijd ergens uit.”

Ilse Meulendijks