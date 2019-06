Dichter/internist Boris Kanen uit Veldhoven is niet bang om zich bloot te geven

Recensie Maalkop: man en koe over een onafwend­baar einde

10:26 BEST - Voor echt drama hoef je niet terug te grijpen op de oude Grieken of Shakespeare: het ligt gewoon om de hoek, in een boerderij net buiten Best. Omhuld door de dynamiek van de haastige buitenwereld, die middels voorbij suizende intercity’s en dalende vliegtuigen van zich laat horen, is de stilte van de lege stal bij de familie Vermeer toch vele malen indringender.