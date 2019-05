Dichter Lou de Jonge overleden

Hans van Beers uit Eindhoven stond aan de wieg van Pinkpop: ‘Het was een groot hippie­feest’

11:00 In 1969 was een club jongerenwerkers zeer actief in Limburgse centra. Eindhovenaar Hans van Beers (1941-2015) was een van hen en stond mede aan de wieg van Pinknick, dat uitgroeide tot het bekende Pinkpop.