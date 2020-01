Dirigent Louis Buskens: ‘Voetballen had ik ook prima gevonden’

Geboren in Eindhoven maar op zijn derde verhuisd naar Den Bosch studeerde Louis Buskens aanvankelijk natuurkunde, maar na een paar jaar trok hij met zijn blokfluit naar het conservatorium. Dirigent Willem van Maris van de Eindhovense Trudokerk vroeg hem op een dag om het ‘even’ van hem over te nemen en dat even werd de rest van zijn leven. Buskens heeft een grote schare fans die graag met hem zingen. ,,Voor Louis willen we het doen”, is het algemene gevoel onder de Brabantse koorzangers.



Als je hem ziet repeteren weet je zeker dat hij voor het vak geboren is. Zelf twijfelt hij er nog wel eens aan. ,,Als ik in de voetballerij terecht was gekomen had ik het ook prima gevonden. Natuurlijk hou ik van muziek, maar het gaat er mij toch op de eerste plaats om dat ik ergens toe kan bijdragen, dat ik het verschil kan maken.” In maart wordt hij zeventig. Hij heeft het verschil gemaakt, vinden de vele grote en kleine koren die hij als vaste of als gastdirigent dirigeerde. Ook de leiding van de conservatoria in Tilburg en Groningen, waar hij al jaren hoofdvakdocent koordirectie is, denkt er zo over. ,,Ze vragen me ondanks mijn leeftijd steeds om te blijven, ik ben nu al weer plannen aan het maken voor het volgende schooljaar”, zegt Buskens lachend, met een gezicht of hij het zelf ook niet begrijpt.