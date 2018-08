DJ Maddix uit Eindhoven: van kleine kroegjes tot ster op Mysteryland

Het gaat hard met Pablo Rindt (27) alias Maddix. Vier jaar geleden draaide hij nog in kleine kroegjes in Eindhoven en nu reist hij de hele wereld over om op enorme festivals te draaien. Zo verzorgde hij onlangs nog samen met KAAZE de afsluiting op Lakedance en staat hij zondag op Mysteryland. ,,Echt geweldig dat ik daar mag staan, want Mysteryland is een van de grootste dance-festivals in Nederland." In Nederland was Maddix lange tijd minder bekend dan in het buitenland, omdat de muziek die hij maakt (Bigroom EDM) in Nederland over zijn hoogtepunt is en populairder is over de grens. ,,Dat is niet gek, want de muziek komt hier vandaan en de rest van de wereld loopt achter op de ontwikkelingen in Nederland." Dat hij op Lakedance in Best voor het eerst de afsluiter op het hoofdpodium van een groot festival mocht verzorgen, betekent dat hij hier ook een gevestigde naam begint te worden.