‘DOCfeed geeft hoop aan Brabantse filmmakers’

Schapenkeutels op de rode loper. Het is vast niet eerder vertoond bij een filmfestival. Om de documentaire en hitfilm van het festival ‘Schapenheld’, over het wel, maar vooral wee van een Brabantse herder, kracht bij te zetten, werden tijdens DOCfeed in TAC echte schapen ingevlogen. Symbolisch, die bezoedelde loper, vond festivalbaas Frans Nouws, want ook het leven van de Brabantse documentairemaker gaat bepaald niet altijd over rozen. Daan Willekens uit Eindhoven, bekend van onder meer ‘Wolflady’, over zangeres Kovacs, kan dat beamen. ,,Om films te maken kun je veel beter in Amsterdam zitten. Daarom is het ook zo goed dat DOCfeed hier is.” Willekens is te gast op de druk bezochte DOCfeed Industry Day, speciaal voor makers, om - liefst bij een biertje - te netwerken en speeddaten. ,,DOCfeed geeft hoop aan Brabantse makers. Normaal moeten we hiervoor naar Amsterdam. Iedereen is er, mensen van het Filmfonds en bekende makers. Bovendien is het een stuk gezelliger dan op het massale IDFA.”