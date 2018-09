Dochters houd je moeders thuis: The Jerseys spelen in Eindhoven

Heel modern, een optreden van een popgroep in het plaatselijke parochiehuis. Maar het moest wèl netjes blijven. De jongens van The Jerseys uit Eindhoven kregen in de jaren zestig te maken met restricties. ,,Bijvoorbeeld tijdens een instuif in Best. Dan mochten we niet meer dan twee langzame nummers achtereen spelen”, zegt bassist en zanger Ben Brekelmans. ,,Anders zou de temperatuur bij de jongens en de meisjes te snel stijgen. Daar hielden we ons aan, anders mochten we niet meer terugkomen. De nuance zat ‘m in het lichamelijk contact. De jongeren stonden toen in rijen tegenover elkaar te dansen. Als we een uptempo-liedje speelden, was er geen contact. Maar zo gauw we een langzaam nummer brachten, kwamen de jongens en meisjes bij elkaar.”