Doolhof Doloris in Tilburg: kruipen en klauteren in surrealistisch gangenstelsel

Opwinding onder de wachtenden aan de poort: alsof je een spannende pretparkattractie binnen gaat. Alleen weet niemand wat hem of haar te wachten staat. De huishoudelijke mededelingen vooraf zijn ook al wat ongewoon. Telefoons en horloges zijn ten strengste verboden en moeten worden opgeborgen in kluisjes: de inhoud van Doloris’ Meta Maze moet strikt geheim blijven. Binnen mag je dan weer wel alles aanraken.

Wie eenmaal in het doolhof is, kan niet meer terug. Wie zich wil bevrijden kan dat alleen via de uitgangen (kleine hint: de ‘points of no return’). Eenmaal - via de oude goederenlift – boven aangekomen bij de ‘rooftopbar’ leiden mysterieuze bewakers de bezoekers een voor een geblinddoekt naar binnen, waar de blinddoek vervolgens weer af mag.