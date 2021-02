Dorien Melis (1938-2021): Natuur en muziek inspiratie voor gevoelige doeken

NecrologieDe maatschap, of de twee-eenheid is niet meer: naar nu bekend is geworden is vorige week kunstenares Dorien Melis overleden, echtgenote van kunstenaar Johan Claassen. Het echtpaar werkte nauw samen in hun woon- en atelierruimte in de bossen rond Bakel.

Beiden waren kennissen tot het lot hen bijna dertig jaar geleden dichter bij elkaar bracht. In dezelfde maand verloren ze alletwee hun partner. Waar Claassen vooral beelden maakt van hout en allerlei gevonden voorwerpen, maakte Melis met name schilderijen.

Reizen belangrijk

Melis studeerde aan de Akademie voor Industriële Vormgeving in Eindhoven, de voorloper van Design Academy Eindhoven en maakte tijdens haar loopbaan vele reizen, onder meer naar Griekenland, Mexico, India, Nepal en Afghanistan. Reizen waren belangrijk voor haar, die in tekeningen en schilderijen vorm kregen. Die tochten, de natuur en muziek waren belangrijke inspiratiebronnen. De voorkeur op muzikaal gebied was breed; dat ging van Frank Zappa tot Bach en verder had ze een zwak voor minimalistische muziek.

Abstract oogt haar werk, dat bestaat uit lijntjes, stipjes of vlakjes, repeterend op het doek, blad papier of op het paneel gezet. Het zijn vaak verbeeldingen van de natuur; de patronen in een geploegde akker, een sterrenhemel of een rij met palen, een stoppelveld of dwarrelende sneeuwvlokken, door de kunstenares steevast in zachte tonen gepenseeld. Sommige schilderijen doen denken aan partituren met - ook weer - sterke herhalingen daarin.

Blijft mensenwerk

De kunstenares schonk altijd veel aandacht aan het materiaal waarmee ze werkte en gaf ruimte aan toeval. Bij Melis mocht iets imperfect zijn, graag zelfs, want het is en blijft mensenwerk tenslotte. Dus zie je voorzichtig zoekende lijnen en vlekjes waar je die mogelijk niet verwacht, maar die haar schilderijen juist maken tot waarachtig handwerk.

Melis exposeerde zeer regelmatig in diverse galeries en musea in binnen- en buitenland. In 2014 toonde ze werk in De Cacaofabriek in Helmond, samen met haar echtgenoot, onder de titel ‘Twice’.

Volledig scherm Werk van Dorien Melis, onderdeel van een expositie in De Cacaofabriek in Helmond.