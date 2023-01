Dramaturg Thomas Lamers: ‘Als je geweld wilt tonen op toneel, moet je daar een goede reden voor hebben’

Gab­ber-icoon Rotterdam Terror Corps neemt geen gas terug en trapt jubileum snoeihard af in Eindhoven

EINDHOVEN - Beats die nog net zo hard beuken als in het begin, vuurwerk en naakte danseressen. Zo weet Rotterdam Terror Corps al dertig jaar iedere dansvloer tot kookpunt te brengen. Zaterdag is de aftrap van de jubileumtour in Eindhoven.

